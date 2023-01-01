Хостес в отеле Каденция. Принуждение на работе. Саманта Джонс (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Осторожно шокирующий контент 18+ Она чувствовала, как ей тесно дышать, и груди так и норовят выскочить наружу. Улыбаясь и приветливо провожая гостей к их номерам, она заметила, что большинство гостей мужчин не особо стесняются и разглядывают её точеные ножки почти полностью доступные взору из-�за короткой юбки прямо в холле отеля. Милена устраивается на новую работу в разгар кризиса. Но она даже не подозревает, что её будут лапать состоятельные клиенты дорогого отеля. Строгая начальница заставляет её носить неприличную униформу, а клиенты пользуются её молодым телом, как своей собственностью… Содержит нецензурную брань.



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