Хоровод Невест. Сергей Ефанов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Книга 2. Хоровод Невест- фантастический роман Сергея Ефанова, вторая книга цикла «Псимаг», жанр героическая фантастика, технофэнтези, бояръаниме. Главный Герой получил титул князя и состояние, завещанные отцом, а также двух принцесс в невесты. Но неужели на этом всё? Нет! Теперь вокруг него соб�ирается целый хоровод девушек из разных стран мира, да и некоторые старые подружки неожиданно возникают на горизонте. Что же им всем от него нужно? А может быть, они просто все в него влюбились?



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