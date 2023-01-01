Хороший босс, плохой босс. Как стать лучшим, научившись на ошибках худших. Роберт Саттон. Ключевые идеи книги.
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Хороший босс, плохой босс. Как стать лучшим, научившись на ошибках худших. Роберт Саттон. Ключевые идеи книги.

Хороший босс, плохой босс. Как стать лучшим, научившись на ошибках худших. Роберт Саттон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес27 мин16+

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Сюжет

Книга «Хороший босс, плохой босс» — результат многолетних исследований автора. Ему удалось выявить ряд особенностей, свойственных плохим руководителям, и качества, отличающие хороших боссов. Роберт Саттон и его коллеги наблюдали за работой нескольких сотен менеджеров разного уровня в разных отраслях и беседовали с тысячами людей, которые работали под руководством этих боссов. Большинство опрошенных были уверены, что боссы не бывают хорошими и любой руководитель — это неприятный человек, который должен получить эффективность любой ценой, и его не интересует мнение, чувства и интересы подчиненных.
Автор уверен, что книга будет полезна многим: плохим и посредственным боссам, которые хотят измениться в лучшую сторону, но не знают как рядовым сотрудникам, которые терпят начальников-самодуров, потому что просто не знают о том, что бывают великолепные боссы и тем, кто только собирается стать руководителем.

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