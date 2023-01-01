Хороший босс, плохой босс. Как стать лучшим, научившись на ошибках худших. Роберт Саттон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Хороший босс, плохой босс» — результат многолетних исследований автора. Ему удалось выявить ряд особенностей, свойственных плохим руководителям, и качества, отличающие хороших боссов. Роберт Саттон и его коллеги наблюдали за работой нескольких сотен менеджеров разного уровня в разн�ых отраслях и беседовали с тысячами людей, которые работали под руководством этих боссов. Большинство опрошенных были уверены, что боссы не бывают хорошими и любой руководитель — это неприятный человек, который должен получить эффективность любой ценой, и его не интересует мнение, чувства и интересы подчиненных.

Автор уверен, что книга будет полезна многим: плохим и посредственным боссам, которые хотят измениться в лучшую сторону, но не знают как рядовым сотрудникам, которые терпят начальников-самодуров, потому что просто не знают о том, что бывают великолепные боссы и тем, кто только собирается стать руководителем.



Хороший босс, плохой босс слушать на видеосервисе Wink.