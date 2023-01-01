Хорошие. Плохие. Нормальные. Елена Колина (книга, 2020) слушать онлайн

Как дальше жить, когда расстаешься с любимым? Да еще и на улицу родного Питера без маски не выйти… Избавить от депрессии тут может только случай! Неожиданное ночное знакомство с молодым человеком открывает перед героиней новые возможности. Теперь у них на двоих – свое небольшое, но важное дело, удивительные встречи и самые настоящие разговоры о главном. А еще оказывается, что даже в условиях пандемии можно спасти человеческую жизнь! Дебютный роман Елены Колиной «Бедные богатые девочки» вышел в 2003 году. Ее книги притягивают удивительным остроумием, тонким психологизмом и умением откровенно говорить о самых актуальных проблемах.



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