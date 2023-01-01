Хомо-симоронус – человек-волшебник. Юния Бурэ (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Симорон в народе называют школой волшебников. Действительно, события, которые происходят с практикующими эту систему, похожи на волшебство: исполнение желаний, чудесные совпадения, разрешенные сложные проблемы, ситуации, меняющиеся в мгновение ока к лучшему.Все истории, собранные в книге, реальны и произошли с реальными людьми.Автор книги десять лет возглавляла филиал школы Симорон в Санкт-Петербурге и с чудесами знакома лично. Волшебные истории реальных людей описаны в книге с подробными объяснениями применяемых техник. Подробный разбор ошибок и трудностей, с которыми сталкиваются начинающие практиковать, поможет желающим освоить технологии.«Хомо‑симоронус» вдохновляет на созидание чудесных событий в своей собственной жизни, побуждает практиковать и действовать! Веселые и смешные симоронские техники воспринимаются и делаются легко, но работают с глубокими слоями подсознания.



Хомо-симоронус – человек-волшебник слушать на видеосервисе Wink.