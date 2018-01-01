Холод туманного замка. Лена Обухова, Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет десятую аудиокнигу «Холод туманного замка» популярной серии Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Нормальное аномальное». Старые замки хранят множество тайн: события прошлых лет, истории предательств и убийств. Порой их стены становятся домом для странных обитателей. Остается лишь гадать, настроены ли те благосклонно или жаждут извести непрошенных гостей. Заплутавшие путники, попавшие в ловушку окутанной туманом и забвением каменной крепости, могут только оставлять друг другу пугающие послания на ее стенах, прежде чем исчезнуть навсегда. Любопытство родного брата завело Войтеха с друзьями в замок, появившийся из ниоткуда. Никаких упоминаний о нем нет, но внутри все говорит о том, что на протяжении столетий люди время от времени находили его. Смог ли кто-то из них выбраться живым? И выпустит ли он кого-то на этот раз? Книга прочитана популярной киноактрисой (Ольгой Головановой – дочерью актрисы Марии Виноградовой и актера Сергея Голованова) и также известной актрисой дубляжа, на чьем счету дублирование в более, чем 600 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Трансформеры: Последний рыцарь (2017)», «Обитель зла: Вендетта (2017)», «Чужой: Завет (2017)», «Твин Пикс (сериал, 2017 – …)», «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Легенды вечнозеленого леса (2016)», и многих других. ©



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