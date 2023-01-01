Ход Роджера Мургатройда. Гилберт Адэр (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Классический детективный роман в лучших традициях Агаты Кристи, остроумная сатира на золотой век детектива и запутанная головоломка. Любители постмодерна и изысканных литературных игр получат огромное удовольствие, подмечая аллюзии и намеки на классические романы, а ценители жанра смогут насладиться традиционным герметичным детективом. Гости съехались, чтобы встретить Рождество в дома полковника Ффолкса и его супруги. Однако всё пошло не по плану – дом в далёком Дартмуре занесло снегом, а одного из гостей, вздорного журналиста, находят убитым. Становится ясно: дом покинуть невозможно, а значит, преступник – один из собравшихся. Хорошо, что среди гостей есть знаменитая писательница, а по соседству живёт бывший сотрудник Скотланд-Ярда…



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