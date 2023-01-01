Хочу замуж. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Елена Савченко встречалась с Игорем Дементьевым пять лет, но никак не могла дождаться от него предложения выйти замуж. Игорь искренне любил ее, но не верил в счастливый брак и считал, что главное – чувства, а не штамп в паспорте. Подруга Елены Людмила похвасталась, что ее коллега Анатолий сделал ей предложение, и пригласила Игоря и Елену на вечеринку по этому случаю. На вечеринке Анатолий стал оказывать Елене знаки внимания. Игорь устроил ей сцену ревности, они поссорились. Анатолий вызвался проводить Елену: он признался, что влюбился в нее с первого взгляда и предложил Елене встретиться снова. Она пошла на свидание, чтобы насолить подруге. Вскоре Людмила в слезах позвонила Елене и сказала, что Анатолий ее бросил. Игорь попытался помириться с Еленой, но она не простила его. Анатолий сделал Елене предложение, и они подали заявление в загс. Людмила обвинила Елену в том, что она увела у нее жениха, но Елена не чувствовала своей вины. Анатолий уехал в командировку. К Елене снова пришел Игорь и тоже сделал ей предложение. Елена согласилась выйти за него замуж. Вскоре они случайно встретили на улице Людмилу. Она удивилась, что они продолжаются общаться. Игорь сказал ей, что собирается жениться на Елене. Людмила напомнила подруге, что та уже дала согласие Анатолию. Игорь был возмущен предательством Елены и ушел от нее. Елена поняла, что кроме Игоря, ей никто не нужен, и когда Анатолий вернулся из командировки, прогнала его. Она попыталась вернуть Игоря, но он ее не простил.



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