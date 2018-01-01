Хочу все знать. Мир вокруг нас. Евгений Бульба
Wink
Детям
Хочу все знать. Мир вокруг нас. Евгений Бульба

Хочу все знать. Мир вокруг нас. Евгений Бульба (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература82 мин0+

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Сюжет

Хочу Все Знать" – это целая серия детских развивающих аудиокниг, главная задача которых – успешная подготовка ребенка к школе! Вместе с домовенком Бу ваш Малыш познакомится с некоторыми особенностями мира, который его окружает, поможет воспитать гуманного, творческого человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному достоянию человечества. Ваш малыш узнает откуда берется дождик, что такое полезные ископаемые, как убрать нефть из реки, что делать с мусором и многое другое. © ИДДК"

Хочу все знать слушать на видеосервисе Wink.

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