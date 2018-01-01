Хочу все знать. Мир вокруг нас. Евгений Бульба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хочу Все Знать" – это целая серия детских развивающих аудиокниг, главная задача которых – успешная подготовка ребенка к школе! Вместе с домовенком Бу ваш Малыш познакомится с некоторыми особенностями мира, который его окружает, поможет воспитать гуманного, творческого человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному достоянию человечества. Ваш малыш узнает откуда берется дождик, что такое полезные ископаемые, как убрать нефть из реки, что делать с мусором и многое другое. © ИДДК"



Хочу все знать слушать на видеосервисе Wink.