Хобгоблин. Тайниковский
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Хобгоблин. Тайниковский

Хобгоблин. Тайниковский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези304 мин16+

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Сюжет

«Хобгоблин» – фантастический роман, вторая книга цикла «Эволюция Кинга», жанр ЛитРПГ, попаданцы. Не успел Кинг смириться, с тем фактом, что остаток своей жизни, ему придется провести в теле зеленокожего гоблина, как судьба преподнесла ему новый сюрприз! Достигнув определенной степени развития, он перешагнул на следующую ступень эволюции и стал хобгоблином. Новое тело, новые приключения, и новые друзья. Все это вы найдете во второй книге, повествующей о приключения трейсера Кинга.

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