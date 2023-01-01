Хобгоблин. Тайниковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Хобгоблин» – фантастический роман, вторая книга цикла «Эволюция Кинга», жанр ЛитРПГ, попаданцы. Не успел Кинг смириться, с тем фактом, что остаток своей жизни, ему придется провести в теле зеленокожего гоблина, как судьба преподнесла ему новый сюрприз! Достигнув определенной степени развити�я, он перешагнул на следующую ступень эволюции и стал хобгоблином. Новое тело, новые приключения, и новые друзья. Все это вы найдете во второй книге, повествующей о приключения трейсера Кинга.



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