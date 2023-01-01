Хлыновск. Кузьма Петров-Водкин (книга, 2020) слушать онлайн

5 ноября 1878 года, в небольшом провинциальном городке Хлыновск, в семье сапожника и бывшей крепостной крестьянки, появился на свет будущий живописец, драматург и писатель – Кузьма Петров-Водкин. Рассказ о самых беззаботных и лучших годах жизни, проведенных в этом забытом Богом, но таком милом и дорогом сердцу месте. О людях, окружавших его. Об их горестях и радостях, с огромной любовью и нежностью, рассказывает в своей книге воспоминаний Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги воспоминаний: О. Аросева «Без грима», С. Юрский «Последняя роль Раневской/Георгий Товстоногов», В. Смехов «Когда я был Атосом», А. Ширвиндт «Былое без дум», Ю. Соломин «От адъютанта до его превосходительства», К. Коровин «Воспоминания», К. Петров-Водкин «Пространство Эвклида», Ф. Шаляпин «Маска и душа»



Хлыновск слушать на видеосервисе Wink.