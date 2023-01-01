Хлорофилия. Андрей Рубанов
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Хлорофилия. Андрей Рубанов

Хлорофилия. Андрей Рубанов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Русская литература726 мин16+

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О книге

Россия, XXII век. Все население переехало в столицу, а Сибирь сдана в аренду китайцам. Где русские не могли вырастить картошку, у китайцев «колосятся» апельсины. «Никто никому ничего не должен» – девиз, под которым живет Россия-Москва на китайские деньги. А однажды за двое суток Москва поросла травой с телебашню, и теперь у каждого есть выбор: хочешь – работай и живи на сотом этаже, где стебли не заслоняют солнечный свет, хочешь – ешь траву и смотри реалити-шоу «Соседи». Савелий Герц – специальный корреспондент журнала «Самый-самый», узнает – по тайным каналам: китайцы уходят из Сибири! Катастрофа! Что ждет страну в будущем? Одно пока не вызывает ни у кого сомнения: трава безобидна для человека… Но так ли это?

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Жанр
Фантастика, Русская литература
Время
726 мин / 12:06

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