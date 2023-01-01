Хлопотливая нация (сборник рассказов). Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызва�ть улыбку на устах даже самого серьезного читателя.



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