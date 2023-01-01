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Хижина. Уильям Пол Янг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Современная проза16+
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Сюжет
Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала младшая дочь. Вскоре в орегонской глуши, в заброшенной хижине, было найдено свидетельство ее вероятной гибели от рук маньяка. Четыре года спустя так и не смирившийся с утратой отец получает подозрительное письмо, якобы от самого Господа Бога, с советом посетить ту самую лачугу. После долгих колебаний Мак решается на путешествие, которое вдребезги разобьет его представления о природе вещей…
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