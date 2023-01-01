Хищные вещи века. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. «Хищные вещи века» – фантастический детектив, гла�вный герой которого проводит расследование в маленькой курортной стране, где появился новый смертельно опасный наркотик. В обществе изобилия – сытом мире, изнывающем от скуки, – благополучная жизнь соседствуют с убогостью духовных запросов. Здесь люди желают лишь «хлеба и зрелищ» и наслаждаются разрушением прекрасного, а не его созданием…



Хищные вещи века слушать на видеосервисе Wink.