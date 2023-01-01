Хедин, враг мой. Том 1. «Кто не с нами…». Ник Перумов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Расставленные на великой шахматной доске Упорядоченного фигуры и пешки пришли в движение. Ракот и Райна сталкиваются с возрождeнной силой Древних Богов, Сильвия Нагваль штурмует Долину Магов, Клара Хюммель, освободив детей, отправляется на поиски пропавшего супруга, готовятся к броску в неведомое Матфей Исидорти и гарпия Гелерра, а Хедин Познавший Тьму отправляется в самое сердце мрака, к пределам владений Неназываемого. Своей ли волей действуют они все? Кто те игроки, что заставили их двигаться? Или подозрения, что всe это детали какого-то поистине грандиозного плана, беспочвенны?



Хедин, враг мой слушать на видеосервисе Wink.