Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять. Оливия Фокс Кабейн. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Оливии Фокс Кабейн «Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять» — сеанс прикладной магии с последующим разоблачением. Представьте, что харизму можно в себе выработать. Исследования последних лет разобрали это качество на части, вычислили и превратили в прикладную дисциплину. В контролируемых лабораторных условиях испытуемые повышали и понижали свою харизму, как будто поворачивали стрелки часов. Для этого нужно, чтобы другой человек чувствовал эмоции, которые вы на него проецируете. Присутствие, сила и теплота — три аспекта харизматичного поведения. Автор рассказывает, что они собой представляют, как работают, и дает методы применения полученных знаний. Пусть мир станет вашей лабораторией, а каждый встреченный человек — объектом для интереснейших психологических экспериментов.



Харизма слушать на видеосервисе Wink.