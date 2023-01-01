Харизма. Искусство производить сильное и незабываемое впечатление. Эндрю Лэй (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эффект харизмы – это умение нацелить все свои способности на то, чтобы произвести сильное, неизгладимое впечатление на окружающих, оказывая на них эмоциональное и интеллектуальное влияние, то есть воздействуя на их мысли, отношение и поведение. Принято думать, что лишь немногие обладают харизмой. Как будто речь идет о мистических, волшебных качествах, дарованных человеку природой. Однако харизму нельзя считать исключительно врожденным качеством, она во многом зависит от нашего умения строить отношения с окружающими. Своим уникальным эффектом харизмы можно воспользоваться при любом воздействии на другого человека. Он позволит вам влиять на группу людей, команду, начальство, коллегу или любого другого человека. Автор предлагает читателям развить эту природную способность с помощью практических упражнений, направленных на повышение уровня самосознания и обучение применению разных аспектов эффекта харизмы. Книга предназначена для широкого круга читателей.



Харизма слушать на видеосервисе Wink.