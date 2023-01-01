WinkАудиокнигиХакер маркетинга. Креатив и технологии. Райан Холидей. Ключевые идеи книги.
Хакер маркетинга. Креатив и технологии. Райан Холидей. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес24 мин16+
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Сюжет
Книга Райана Холидея «Хакер маркетинга: креатив и технологии» — о том, как выпустить на рынок действительно жизнеспособный, востребованный продукт и не разориться на рекламе.
Хакеры роста отказываются тратить деньги на рекламу, вместо этого они вкладываются в прототипирование и п�остоянные доработки продукта, стараясь максимально решить задачу пользователя.
Если продукт обладает настоящей ценностью, бюджетного продвижения вполне достаточно — Google, Amazon, Airbnb, Twitter, Uber и многие другие «великие стартапы» это доказали. Послушайте аудиосамммари, и используйте бюджетные инструменты маркетинга, которые часто гораздо эффективней дорогих.
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