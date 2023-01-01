Хакер маркетинга. Креатив и технологии. Райан Холидей. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Райана Холидея «Хакер маркетинга: креатив и технологии» — о том, как выпустить на рынок действительно жизнеспособный, востребованный продукт и не разориться на рекламе.

Хакеры роста отказываются тратить деньги на рекламу, вместо этого они вкладываются в прототипирование и п�остоянные доработки продукта, стараясь максимально решить задачу пользователя.

Если продукт обладает настоящей ценностью, бюджетного продвижения вполне достаточно — Google, Amazon, Airbnb, Twitter, Uber и многие другие «великие стартапы» это доказали. Послушайте аудиосамммари, и используйте бюджетные инструменты маркетинга, которые часто гораздо эффективней дорогих.



Хакер маркетинга слушать на видеосервисе Wink.