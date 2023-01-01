Кето. Почему так популярна и эффективна низкоуглеводная диета. Гэри Таубс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Мы — то, что мы едим, это неоспоримый факт. Увы, многое из того, что кладем себе в тарелку, остается с нами на долгое время в виде лишних килограммов. И даже когда кладем меньше или выбираем только полезную растительную еду, вес прибавляется…

Как мы худеем? Почему мать-природа устроила все так несправедливо? С одной стороны, медики прекрасно знают биохимию процесса. С другой, они почему-то не связывают это знание с советами по похудению.

Именно поэтому в мире возникла кетодиета. Ее авторы и последователи поняли первопричину того, почему одни из нас всегда остаются худыми, даже позволяя себе лишнее, а другие без толку ведут голодную жизнь. И знают, как полным людям это исправить.

Ответ дорогого стоит. Он — в нашем новом саммари про кетодиету.



Кето слушать на видеосервисе Wink.