Кенни. Книга 1. Природный гений. Борис Романовский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Природный гений» – роман Бориса Романовского, первая книга цикла «Кенни», жанр попаданцы в магические миры, боевое фэнтези, уся. В семнадцать лет Костя стал чемпионом Европы по самбо. Он – молодой и перспективный спортсмен, популярный среди девушек и уважаемый коллегами. Помимо спорта он учится, работает и заботится о сестре, которая с рождения лишена способности ходить. Несчастный случай сломал жизнь юному чемпиону, сделав калекой. Но судьба даровала ему второй шанс – таинственный Голос предложил сделку. Вторую жизнь, взамен на услугу. Костя принял сделку с условием, что сестра последует за ним. И Голос дал своё согласие. Только вот тело обретёт лишь один из них. Бывшему чемпиону предстоит выжить в новом, невероятно жестоком мире, где сильные правят, а слабые умирают.



Кенни слушать на видеосервисе Wink.