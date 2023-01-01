Каждый за себя, а проигравших — к черту. История финансовых спекуляций. Эдвард Чанселор. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ценность книги в том, что в ней содержится масса интересных фактов и исторических подробностей из трехвековой истории финансовых рынков, которые автор всегда анализирует сквозь призму экономических теорий, преобладающих в тот или иной период времени. Книга объясняет, почему финансовые кризисы носят цикличный характер, и подводит к мысли, что природа, причины и последствия финансовых кризисов по прошествии времени практически не меняются, несмотря на появление новых финансовых инструментов и технологический прогресс.



Каждый за себя, а проигравших — к черту слушать на видеосервисе Wink.