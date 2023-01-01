Казак в Раю. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Боги тоже любят поиграть. Итак, на доску Судьбы ставятся две фигуры. Иван – потомственный филолог, а ныне современный казак, с кучей комплексов, горячим сердцем и верной шашкой. Рахиль – юная еврейка, военнослужащая государства Израиль, с неподражаемым жаргоном и вечным поиском злобных антисемитов. И вот эти две полные противоположности после загадочно-скоропостижной смерти попадают в Рай. Чистое небо, ласковое солнышко, синее море, мир и благодать. Но! Разве у казаков и евреев может быть один Рай?! Да еще такой, где сама «райская» жизнь на каждом шагу подвергает вас безжалостным испытаниям. Не сразу Иван и Рахиль понимают, что собственный Рай можно найти только вместе, рука об руку, прикрывая друг друга спиной. Даже если против вас все – религия, вера, национальные предрассудки и сплошные враги! Ибо игры богов никогда не заканчиваются, они лишь переходят на иной уровень.



Казак в Раю слушать на видеосервисе Wink.