Казак в Аду. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Антисемитско – русофобский заговор «на земли и на небеси» продолжается! Иван Кочуев – бывший филолог, с головой ушедший в казачество, с златоустовской шашкой и нереализованными страстями. Рахиль Файнзильберминц – тихая еврейская девочка, носящая военную форму, не расстающаяся с автоматом и ругающаяся на четырех языках, включая эльфийский. Эта сладкая парочка победила и заслуженно ждет пропуска в райские кущи. Святой Петр уже почти раскрывает книгу праведников на нужной странице, один росчерк пера, но… Но, как всем известно, у казаков и евреев общего Рая не бывает. А вот общий Ад запросто! Да еще какой – в лучших традициях ужасов и мучений всех времен, религий и вер! Заходите, не бойтесь, взгляните сами…



Казак в Аду слушать на видеосервисе Wink.