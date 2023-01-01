Казачьи сказки и другие рассказы. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что только ни возрождается в наше поразительное время! Дошла очередь и до казачества. Чем только ни удивлял нас Андрей Белянин, кто только ни побывал у него в героях! В памяти невероятный карнавал Ааргхов, гномов, участковых инспекторов… Но здесь, видимо, голос крови … И … шашки наголо!!! И… ведьму налево, черта направо, графа Дракулу через плечо! А в ушах и в душе незабываемый припев: «С нашим атаманом не приходится тужить!..»



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