WinkАудиокнигиКазачьи сказки и другие рассказы. Андрей Белянин
Казачьи сказки и другие рассказы. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези305 мин12+
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Сюжет
Что только ни возрождается в наше поразительное время! Дошла очередь и до казачества. Чем только ни удивлял нас Андрей Белянин, кто только ни побывал у него в героях! В памяти невероятный карнавал Ааргхов, гномов, участковых инспекторов… Но здесь, видимо, голос крови … И … шашки наголо!!! И… ведьму налево, черта направо, графа Дракулу через плечо! А в ушах и в душе незабываемый припев: «С нашим атаманом не приходится тужить!..»
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