Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. Масааки Имаи (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Масааки Имаи впервые была издана в 1986 г. и стала бестселлером международного уровня. Теперь у вас есть возможность прослушать знаменитое произведение. В этой аудиокниге изложена японская философия бизнеса, сущность которой заключается в том, что постепенное совершенствование столь же важно, как инновации, ведущие к коренному перевороту. Автор впервые вводит термин «кайдзен», подробнейшим образом освещает, что представляет собой концепция кайдзен, как она работает и чего позволяет добиться. Кроме того, аудиокнига нацеливает слушателя на недопущение проблем, приводя многочисленные примеры следования по пути совершенствования процессов, подводя к идее о том, что выстроенный, продуманный процесс непременно даст положительный результат. Данная аудиокнига является первоисточником концепции кайдзен, получившей широкое распространение повсюду в мире и многократно убедительно доказавшей свою эффективность как в промышленности, так и в сфере услуг и в общественных организациях. Материалы, изложенный в этой аудиокниге, будут полезны прежде всего руководителям предприятий и организаций всех сфер человеческой деятельности и всех размеров и форм собственности, кроме того – менеджерам всех уровней, сотрудникам службы качества, студентам и аспирантам. Слушатели обнаружат в издании конкретные идеи, инструменты и методы стратегии кайдзен, большинство из которых с легкостью можно применить в ситуациях, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности изо дня в день. В п...Слушайте книгу.



Кайдзен слушать на видеосервисе Wink.