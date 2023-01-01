WinkАудиокнигиКавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том 4. Турецкая война 1828–1829 гг.. Василий Потто
Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том 4. Турецкая война 1828–1829 гг.. Василий Потто (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература1557 мин12+
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Сюжет
Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях – фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии Василия Александровича Потто. В четвертый том вошли события Турецкой войны 1828-1829 годов.
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