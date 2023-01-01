Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том 1. От древнейших времён до Ермолова. Василий Потто (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» – фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии Василия Александровича Потто. Первый том «От древнейших времён до Ермолова» охватывает период с начала XVI в. до 1812 года. «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях»: Том 1. От древнейших времён до Ермолова Том 2. Ермоловское время Том 3. Персидская война 1826–1828 гг. Том 4. Турецкая война 1828–1829 гг. Том 5. Время Паскевича, или Бунт Чечни [/spoiler]



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