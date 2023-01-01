Кавалерист – девица. Надежда Андреевна Дурова (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

…Много таинственного в мотивах, заставивших Дурову некогда скрыть свой пол и вступить в армию, «принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин,– писал Пушкин,– и явиться на поле сражений – и каких ещё? Наполеоновских!» Дурова, вместе с товарищами – кавалеристами, ходила в тяжелейшие атаки на французов под Гутштадтом, Нейльсбергом и Фридландом в 1807 году. Днём и ночью, в любую погоду – в седле, бесконечные стычки с неприятелем, ночёвки на земле, заплесневелые сухари и питьё из лужи, невозможность обогреться или сменить мокрый мундир… Обо всём этом Дурова говорит в своих записках. СОДЕРЖАНИЕ 1. Детские лета мои; 2. Некоторые черты из детских лет; 3. Записки; 4. Возвращение войск в Россию; 5. Война 1812 года; 6. Рассказ татарина; 7. Заключение.



Кавалерист – девица слушать на видеосервисе Wink.