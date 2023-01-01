Каторга (часть 2 и часть 3). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 1875 году Сахалин был признан законным владением России. С этого времени Сахалин спешно застраивался новыми тюрьмами, а полицейская бюрократия уже не могла справиться с огромной массой оголтелых преступников. Свистели в руках палачей плети, виселицы работали, кладбища росли, леса горели, звери разбегались, за бутылку спирта убивали. Россия и народ русский боялись Сахалина, как чумы, и осужденные на каторгу Сахалина часто калечили себя – только бы избавиться от ссылки. В ту пору даже смертная казнь казалась более легким наказанием… Правдиво и без прикрас описывает В.С. Пикуль нечеловеческие условия существования каторжан, избиения, пытки, издевательства над ними. Тем более удивительно, когда эти люди, так называемые «отбросы общества» в едином порыве встают на защиту своей Родины, этого небольшого клочка земли под названием Сахалин, когда японцы решили захватить остров и стать его полновластными хозяевами.



Каторга (часть 2 и часть 3) слушать на видеосервисе Wink.