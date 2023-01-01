Касаясь губ твоих. Виктория Вольская
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Касаясь губ твоих. Виктория Вольская

Касаясь губ твоих. Виктория Вольская (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+

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Сюжет

Он устал от легкодоступных женщин и с азартом соглашается на предложенную игру рыжей красавицей. Она нуждается в тепле и внимании, и потому придумывает условие: секс в обмен на свидания. Две недели свиданий и доступ к ее телу будет открыт. Казалось, что может быть проще. Но все пошло совсем не по правилам игры..... Первая книга серии «Нарушая правила» Содержит нецензурную брань.

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