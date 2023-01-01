Картинки с выставки. Персоны, вернисажи, фантики. Александр Генис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Личная история автора, в которой мировые шедевры культуры удивительным образом вплетаются в жизнь маленького человека. «Картинки с выставки» – новая книга мастера нон-фикшн Александра Гениса («Довлатов и окрестности», «Камасутра книжника», «Обратный адрес»), затейливая и азартная прогулка для глаза и ума. «Искусство, – признается автор, – затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религию. Они даже не спорят и требуют того же. Шедевры, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит. И чем больше мы знаем о картине, тем больше мы хотим узнать о себе: о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. Живопись – трансформатор повседневности, и, деля с ним одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство».



Картинки с выставки слушать на видеосервисе Wink.