Карта культурных различий. Как люди думают, руководят и добиваются целей в международной среде. Эрин Мейер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Международный бизнес-эксперт предлагает обстоятельное практическое руководство, которое поможет вам разобраться в отличиях между деловыми культурами разных стран. Любой негативный комментарий американцы всегда предвосхищают тремя положительными французы, голландцы, израильтяне и немцы сразу переходят к делу латиноамериканцы и азиаты неизменно соблюдают четкую иерархию скандинавы считают, что хороший босс это «свой парень». Не удивительно, что когда все эти люди пытаются сотрудничать друг с другом, получается хаос и путаница. Профессор INSEAD Эрин Мейер готова провести вас по этому опасному, временами коварному лабиринту, в котором люди с абсолютно разным воспитанием и опытом вынуждены работать вместе – слаженно и плодотворно. Автор предлагает проверенную модель, которая позволяет понять, как культурные различия влияют на международный бизнес, а также дополняет аналитические данные полезными практическими советами. Об авторе Введение. Навигация по культурным различиям и мудрость мистера Чена Невидимые границы, разделяющие наш мир Недостаточно учитывать только индивидуальные различия Восемь шкал, отображающих мировые культуры Применение карты культурных различий Где тут находится моя страна? Критическая перспектива: культурная относительность Когда культурные различия находятся внутри нас Почувствовать воду, в которой вы плаваете Гла...Слушайте книгу.



Карта культурных различий слушать на видеосервисе Wink.