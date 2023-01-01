Карта и территория. Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования. Алан Гринспен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена искусственным интеллектом. Он был разработан специально для чтения текста, умеет учиться и постоянно становится лучше. В названии книги заложен глубокий смысл, лучше всего передаваемый известной пословицей «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Рассказ Алана Гринспена, проработавшего 18,5 года на посту главы Федеральной резервной системы США, интересен прежде всего тем, что в нем анализируются причины, по которым существующие экономические модели оказались не способными предсказывать кризисы, в частности кризис 2008 г. С точки зрения автора, все дело в том, что эти модели не учитывают поведенческие аспекты экономики и финансов, играющие большую роль в современном мире. Он предлагает свои подходы к оценке этих аспектов – инстинктивных склонностей людей – и встраиванию их в модели. Автор подкрепляет свои рассуждения и выводы результатами исследования обширного массива фактических данных. Книга стала бестселлером во многих странах, она хорошо знакома финансистам и экономистам всего мира. На русском языке фундаментальный труд Гринспена публикуется впервые. Особую ценность этой работе придает тот факт, что это



Карта и территория слушать на видеосервисе Wink.