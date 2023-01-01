Карта и территория 2.0. Риск, человеческая природа и будущее прогнозирования. Алан Гринспен. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Финансовый кризис 2008 года заставил Алана Гринспена, бывшего председателя совета Федеральной Резервной Системы США, пересмотреть положения теории управления рисками. Для этого он написал сборник эссе «Карта и территория 2.0. Риск, человеческая природа и будущее прогнозирования». Мы делаем ставки на будущее, действуя иррационально и полагаясь на факторы, которые находятся вне нашего сознательного контроля. Так что же на самом деле мы умеем предсказывать? Политические кризисы? Государственные реформы? Стихийные бедствия? Подход Алана Гринспена основан на беспрецедентном профессиональном опыте, сопровождается экономическим анализом и расчетами. Все обозначенные в книге проблемы являются предметом ожесточенных политических дискуссий между республиканской и демократической партиями США.



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