Карманный оракул. Бальтасар Грасиан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бальтасар Грасиан – крупнейший испанский философ-моралист и писатель XVIIв., обновивший сам дух испанской литературы и создавший руководства на все случаи жизни. Сочинения Грасиана долго были в забвении, пока Шопенгауэр и Ницше вновь не открыли философа читающей публике. «Карманный оракул»– наука внимания к себе, наука, превращающая жизнь в роман. Чтение «Карманного оракула» не только помогает разобраться в парадоксах и странностях психической жизни, в том числе современного человека, но и разгадать загадки культуры испанского барокко. © Storysidе



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