Карл Брюллов. Коллектив авторов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Карл Павлович Брюллов (1799–1852) – один из известнейших российских живописцев, представляющих течение классицизма и романтизма. Не раз Карла сравнивали с Рембрандтом и Рубенсом. Прижизненно ему было присвоено звание «первой кисти государства». Художник был удостоен лаврового венка и бриллиантового перстня от императора Николая I. «Мировая история в лицах. Художники» – серия книг, благодаря которым читатель познакомится с биографиями самых ярких и известных художников прошлого.



Карл Брюллов слушать на видеосервисе Wink.