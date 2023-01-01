Карьеристы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Перспективного менеджера Татьяну неожиданно назначили руководителем. Ей бы радоваться, что ее заметили, но дело в том, что на это место претендовал и Дмитрий, который по странному стечению обстоятельств, накануне впервые ночевал у Татьяны. Татьяна давно поняла, что влюбилась в Дмитрия, но он не отвечал ей взаимностью, и их сближение стало для Татьяны полной неожиданностью. Решив, что Дмитрий, наконец, оценил ее положительные качества, Татьяна поверила в то, что у них начинаются отношения. Однако, узнав о повышении, Дмитрий пришел в ярость и поссорился с Татьяной. Татьяна, решив вернуть любовь Дмитрия нетрадиционными способами, нашла книгу магических рецептов. К ее удивлению, книга сработала, Дмитрий не только вернулся к ней, но и сделал предложение. Татьяна была счастлива, вскоре он предложил ей уволиться. Дмитрий был очень убедителен, когда говорил о том, что ей все равно придется вскоре уйти с работы, ведь они не собираются после свадьбы затягивать с рождением детей? Татьяна сообщила своей начальнице и приятельнице Надежде о грядущем увольнении по собственному желанию. Спустя короткое время Дмитрий занял должность руководителя службы. Однако счастье Татьяны продлилось недолго, она начала замечать, что Дмитрий неверен ей. Ее сомнения подтвердились. Татьяна прогнала Дмитрия и вернулась на работу. Надежда поддерживала ее. Спустя короткое время Татьяна узнала, что незамужняя Надежда собирается в декретный отпуск. Надежда поделилась с подругой своими новостями, она встретила мужчину своей мечты и собирается за него замуж. Как-то Татьяна проследила за Дмитрием и поняла, с кем он ей изменял. Любовницей ее бывшего жениха оказалась Надежда. Но выяснилось, что Надежда ничего не знала об отношениях Дмитрия и Татьяны. Дмитрию пришлось уволиться. А перед уходом в декрет Надежда предложила Татьяне занять ее кресло. Татьяна согласилась.



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