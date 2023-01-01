Карьера. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Виктору Неверову было 25 лет, они с женой Еленой ждали первенца, когда на работе Виктору предложили повышение, только начальница Виктора – Марина намекнула, что хотела получить кое-что взамен. Психоаналитик посоветовал Виктору сразу дать понять Марине, что он не станет идти на близкие отношения с ней. Но Виктор не решился на разговор с Мариной, а вскоре они вместе поехали в командировку, где их поселили в одном номере. В ту же ночь Марина и Виктор стали близки. Утром Марина предложила не вспоминать о том, что было, если это так ранит Виктора, только Виктор неожиданно понял, что все время думает о Марине. Когда жена была в роддоме, Виктор принял окончательное решение – он останется с Мариной. Когда жену с ребенком выписали, Виктор сообщил обо всем Елене. На радостях он побежал к Марине сообщить о своем решении и увидел, как марина кокетничает с начальником. Позже Марина объяснила, что она часто применяет флирт для карьерного роста и ничего страшного в этом не видит. Пока Виктор обдумывал слова Марины – позвонила Елена, она попросила как можно быстрее развестись с ней – в свидетельстве о рождении ребенка, в графе отец – она хотела поставить прочерк. Виктор понял, какая разница между Мариной и Еленой и испугался того, что жена лишит его ребенка. Во время очередной ссоры с Мариной Виктор объявил ей, что ошибся и уходит.



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