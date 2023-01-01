Капли крови. Федор Сологуб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман одного из ярких представителей «Серебряного Века» Фeдора Сологуба читает Вадим Яковлев. Герой первого романа трилогии, учитель и поэт Триродов своею жизнью претворяет все свои замыслы, заменяя своею волею Бога. В устроенной в его поместье детской колонии живут «тихие дети», забирая весь мрак жизни и еe мeртвый покой, они дают тем самым Триродову возможность чувствовать всю полноту жизни и своей воли. За пределами поместья проносятся ураганы несправедливой и мучительной жизни: казацкие разгоны демонстраций, наглые выходки черносотенцев, борьба политических партий, угар бесконечных интеллигентских споров. Будучи изощрeнным химиком и инженером, Триродов противостоит этой действительности. В трилогии попытка воплощения грезы самого главного элемента символа совершается одновременно разными людьми в разных странах. В романе писатель-символист Федор Сологуб выразил свои философско-художественные идеи, обозначенные им ранее в статьях и эссе. Изначально, задуманный им цикл романов назывался «Навьи чары», и первая часть называлась «Творимая легенда» (1906), за нею следовали «Капли крови», «Королева Ортруда» и «Дым и пепел» (в двух частях), все они были опубликованы 1907 1913 гг. Затем Сологуб отказался от столь декадентского названия в пользу «Творимой легенды», что более соответствовало идее романа.



Капли крови слушать на видеосервисе Wink.