Капитаны. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Капитаны. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Капитаны. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Мария Соколова – спортивный врач. Однажды подруга просит подменить её во время тренировки юношеской команды по хоккею. Капитан команды – подающий надежды молодой форвард Стас Лисовский получает лёгкую травму и Мария оказывает ему первую помощь. Неожиданно для себя Мария начинает испытывать влечение к Стасу и их отношения очень быстро переходят в близость. Мария отчасти, для себя, оправдывает это тем, что её друг Никита Волков, в прошлом тоже капитан хоккейной команды, а теперь крупный спортивный чиновник никак не решится сделать ей предложение. К Стасу Мария испытывает чувства сходные с материнскими. Она понимает, что их отношения не надолго. Вскоре Стас уезжает на сборы, а Никита, наконец-то решается и предлагает Марии переехать жить к нему. Мария счастлива. На телефонные звонки Стаса она больше не отвечает. Как-то в один из вечеров Никита говорит, что скоро к нему ненадолго заедет его сын. Вскоре раздаётся звонок в дверь и на пороге появляется Стас. Всё неожиданно раскрывается. Жизнь Марии разрушена. Кроме того, она вскоре понимает, что беременна и самое ужасное, что она не знает от кого – от Никиты или Стаса. В самый отчаянный момент, когда Мария не знает, что делать дальше, к ней снова приходит Никита. Он принял единственно верное решение.

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