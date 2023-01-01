Капитанская дочка (мюзикл). Андрей Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ещe один мюзикл Санкт-Петербургского театра «Рок-Опера» по мотивам повести А.С.Пушкина на музыку Народного артиста России Андрея Петрова и его дочери. В 2003 г. это произведение стало одним из центральных событий российско-американского фестиваля «Играем мюзикл вместе». Исполняют: Антон Авдеев, Анна Позднякова, Рафик Кашапов, Роман Никитин, ШВячеслав Ногин, Кирилл Смирнов, Александр Кавин, Владимир Дяденистов, Александр Кавин, Галина Павлова, Алла Кожевникова, Алла Кожевникова, Елена Ульянова, Глеб Драчeв, Богдан Вивчаровский, Роман Никитин, Оксана Баранова, Светлана Муратова, Наталия Журба, Светлана Муратова, Александр Трофимов, Оксана Баранова, Наталия Журба, Галина Павлова, Ирина Полевская, Наталья Улейская



Капитанская дочка (мюзикл) слушать на видеосервисе Wink.