Капитанская дочка (аудиоспектакль). Александр Пушкин (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль «Капитанская дочка» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина, посвящённая событиям Крестьянской войны 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва. Впервые была опубликована в 1836 году в журнале «Современник» без подписи автора. При этом глава о крестьянском бунте в деревне Гринёва осталась неопубликованной, что объяснялось цензурными соображениями. Дворянин Гринёв, отправляющийся на военную службу, попадает в метель и, добравшись до постоялого двора, жалует своего проводника Пугачёва тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Он влюбляется в дочь коменданта Машу и оказывается ранен на дуэли из-за неё офицером Швабриным. Вскоре Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость и казнит родителей Маши, а Гринёва отпускает. Тот получает письмо от невесты и узнаёт, что Швабрин, ставший сообщником Пугачёва, принуждает её к замужеству. С помощью атамана Гринёв освобождает подругу. Московский Художественный академический театр имени М.Горького. Радиопостановка. Запись 1950г.



Капитанская дочка (аудиоспектакль) слушать на видеосервисе Wink.