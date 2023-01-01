Капитанская дочка (аудиоспектакль). Александр Пушкин (книга, 2014) слушать онлайн
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Радиоспектакль «Капитанская дочка» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина, посвящённая событиям Крестьянской войны 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва. Впервые была опубликована в 1836 году в журнале «Современник» без подписи автора. При этом глава о крестьянском бунте в деревне Гринёва осталась неопубликованной, что объяснялось цензурными соображениями. Дворянин Гринёв, отправляющийся на военную службу, попадает в метель и, добравшись до постоялого двора, жалует своего проводника Пугачёва тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Он влюбляется в дочь коменданта Машу и оказывается ранен на дуэли из-за неё офицером Швабриным. Вскоре Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость и казнит родителей Маши, а Гринёва отпускает. Тот получает письмо от невесты и узнаёт, что Швабрин, ставший сообщником Пугачёва, принуждает её к замужеству. С помощью атамана Гринёв освобождает подругу. Московский Художественный академический театр имени М.Горького. Радиопостановка. Запись 1950г.
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