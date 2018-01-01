WinkАудиокнигиКапитанская дочка. Александр Пушкин
Капитанская дочка. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература284 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Это страшная сказка и горькая быль о пугачевском восстании, любви и злодействе, коварстве и великодушии, предательстве и отваге, рассказанная семнадцатилетним офицером Петром Андреевичем Гриневым, ставшим невольным участником описываемых событий. ©
�Капитанская дочка слушать на видеосервисе Wink.