Капитанская дочка. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это страшная сказка и горькая быль о пугачевском восстании, любви и злодействе, коварстве и великодушии, предательстве и отваге, рассказанная семнадцатилетним офицером Петром Андреевичем Гриневым, ставшим невольным участником описываемых событий. ©



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