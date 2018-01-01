Капитанская дочка. Александр Пушкин
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Капитанская дочка. Александр Пушкин

Капитанская дочка. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература284 мин12+
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Сюжет

Это страшная сказка и горькая быль о пугачевском восстании, любви и злодействе, коварстве и великодушии, предательстве и отваге, рассказанная семнадцатилетним офицером Петром Андреевичем Гриневым, ставшим невольным участником описываемых событий. ©

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