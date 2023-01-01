Капитан. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Молодой человек Марины Якушиной никак не может решиться связать с ней судьбу. Марина выясняет, что причина тому – мать Сергея, Светлана Константиновна, потерявшая мужа-капитана несколько лет назад. Сергей не может оставить мать одну, а привести молодую жену в дом боится, потому что у Светланы Константиновны непростой характер. Убедив Сергея в том, что сумеет подружиться с его матерью, Марина выходит за него замуж. Но Марине никак не удается найти общий язык со свекровью. Она жалуется на вздорный характер Светланы Константиновны своему коллеге, Василию Васильевичу. Тот, глядя на фото Светланы Константиновны, поражен ее сходством со своей покойной женой. Марина решает познакомить их. Светлана Константиновна попадает под обаяние Василия Васильевича, становится мягкой и доброжелательной. Марина счастлива: в семье воцарился мир. Но все рушится, когда Светлана Константиновна случайно узнает, что Марина специально познакомила ее с Василием Васильевичем. Свекровь обвиняет Марину в сводничестве, а Сергей вспоминает слова матери, которая всегда говорила, что выйдет повторно замуж только за капитана. Марина предполагает, что ее свекровь беременна, и та радостно подтверждает ее догадку. Она говорит, вырастит ребенка одна, ведь ее брак с Василием Васильевичем невозможен – он не капитан. Но Марина узнает, что Василий Васильевич – капитан первого ранга в отставке. Она рассказывает ему о том, что Светлана Константиновна ждет ребенка. В один прекрасный вечер Василий Васильевич является в дом Козыревых при полном параде – в форме капитана, и Светлана Константиновна понимает, что ее встреча с ним – это судьба.



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