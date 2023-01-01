Капитализм в огне. Как сделать эффективную экономическую систему человечной. Ребекка Хендерсон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Существует распространенное мнение, что единственная цель предприятия — это получение прибыли. Бизнес не может и не должен ставить перед собой высокие и благородные цели — борьбы с изменением климата, загрязнением планеты, неравенством. Именно безответственный и нерегулируемый характер капитализма и является источником всех глобальных проблем.



Однако работающих альтернатив рыночной экономике нет. Капитализм — единственная система, которая способна принести богатство и сохранить свободу. Следовательно, считает экономист Ребекка Хендерсон, наши экономические институты не нужно сносить, но их следует реформировать. Можно ли совместить прибыль с общественной пользой, учесть интересы бизнеса и человечества в целом, заставить корпорации работать на людей — ответы в саммари.



Капитализм в огне слушать на видеосервисе Wink.