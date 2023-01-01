Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету. Клаус Шваб. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мировой экономический кризис 2008 года, миграционный кризис в Европе, напряженные отношения между Китаем и США, прогнозируемый в ближайшие десятилетия климатический коллапс — все это звенья одной цепи.Несколько десятилетий назад программа управления мировым порядком была инсталлирована неправильно. Результат — «баги» в виде кризисов, войн, социального неравенства. Эта программа называется «капитализм». Сегодня эта экономическая концепция, столь привычная миру, нуждается в пересмотре.Президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб более полувека занимается глобальными проблемами, обсуждая пути решения с умнейшими людьми современности. Его новая книга — приговор капитализму в его нынешнем виде и одновременно программа развития капитализма в его лучшем варианте.



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