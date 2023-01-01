Капитализм и свобода. Милтон Фридман. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

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Экономист Милтон Фридман в 1960-е годы представлял интеллектуальное меньшинство в экономической и политической мысли стран Запада: он убежденно и последовательно отстаивал принципы огр�аничения государственной власти в пользу рыночных механизмов — во времена, когда капитализм был ругательным словом.



Его книга «Капитализм и свобода» стала манифестом классических либералов. Фридман и его сторонники последовательно критиковали расширение влияния правительства на жизнь общества: образование, здравоохранение, денежную политику, борьбу с бедностью, неравенством и дискриминацией. Фридман доказывает, что единственный действенный способ для государства улучшить благосостояние граждан и сохранить свободу — довериться рыночной экономике.



Капитализм и свобода слушать на видеосервисе Wink.