Камо грядеши. Орис Орис (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Данная книга является восьмой из общего цикла «Внеземные Контакты», написанного Орисом Орис. Командир экипажа звездолёта «Сириус-А» Албеллик продолжает через Ориса делиться с человечеством Земли знаниями о последних временах физического воплощения Планетарной Сущности и её подготовке к духовному Преображению. Отвечая на вопросы Ориса, он в деталях рассказывает о том, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ представляет собой человек, каковы его истинные возможности и каковы его ближайшие перспективы на этой планете.



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