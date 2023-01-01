Каменные человечки. Ллойд Деверо Ричардс (книга, 2024) слушать онлайн

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СЕНСАЦИЯ TikTok. БЕСТСЕЛЛЕР №1 AMAZON. Кристина Прюсик– антрополог-криминалист, главный судмедэксперт ФБР наСреднем Западе. Она специалист понеобычным убийствам, чья интуиция простирается далеко запределы профессионального поля. Изучая тело жертвы, Кристина может создать полноценный профиль убийцы. Фактически она– профайлер, хотя официально таковым неявляется. Вот почему ее поставили воглаве расследования, которое станет самым опасным изтех, где ей приходилось участвовать… Этот маньяк, несомненно, имеет собственный почерк. Он всегда убивает девушек уводы. Он полностью изымает их внутренние органы, апотом уносит сместа преступления скакой-то целью. Иеще он, судя повсему, обладает уникальной особенностью психики: неможет совершить убийство безпредварительной погони. Носамая жуткая деталь– втиснутые вгорла жертв амулеты ввиде вырезанных изкамня человеческих фигурок… Автор писал этот роман 14лет, поскольку заботу освоих детях считал важнее. Его дочь отблагодарила отца, выложив в«TikTok» ролик онем иего книге. Чудесным образом этот ролик стал сенсационно популярным инабрал десятки миллионов просмотров. А«Каменные человечки» возглавили рейтинг «Amazon», обогнав даже мемуары принца Гарри…



Каменные человечки слушать на видеосервисе Wink.